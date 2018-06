A San Ferdinando vivono più di tremila immigrati, in una baraccopoli abusiva che come testimonia Stasera Italia non permette una vita dignitosa. L'80% è regolare, con un permesso di soggiorno e fra loro, chi può lavora nei campi a contratto o a nero, guadagnando pochi euro l'ora. Condizioni igieniche pressoché inesistenti, una sola riserva d'acqua per tutti e bombole del gas usate per cucinare che potrebbere mettere a rischio la loro incolumità. Matteo Salvini ha dichiarato di voler porre un freno alla situazione, limitando l'arrivo di migranti sulle nostre coste e mandando a casa gli irregolari, ma la situazione nella zona è chiara: chiunque arrivi, è subito chiamato a lavorare.