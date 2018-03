L'allarme dei pediatri trevigiani: "La dieta vegana fa male al feto"

La presa di posizione arriva dopo che due bambini di sei mesi sono stati ricoverati per forte carenza di vitamina B12 all'ospedale di Treviso. Per chi li ha visitati i due mostravano sintomi di stanchezza e difficoltà motorie.

Diete vegane durante la gravidanza ? Meglio usare attenzione e moderazione. Lo dice uno studio di nutrizionisti e pediatri di Treviso, secondo i quali i casi di deficit materno di vitamina B12 sono triplicati e tra le cause principali c'è proprio l'abuso di diete vegane . L'allarme che arriva dal Veneto è di quelli da non sottovalutare. "Invitiamo tutte le madri a parlare con il proprio ginecologo e poi con il pediatra di riferimento se seguono un regime alimentare privo di alcuni nutrienti. Non c'è nessuna contrapposizione alla scelta vegana ma è bene condividerla con il medico per evitare di correre inutili rischi. Con questa alimentazione ci sono rischi di danni neurologici al feto", fanno sapere.

In particolare non riuscivano a sostenere la testa bene, a coordinarsi e a star seduti. Secondo Stefano Martelossi, primario di pediatria i sintomi sono riconducibili al comportamento alimentare delle mamme in gravidanza, entrambe vegane convinte e alimentatesi con una dieta "fai da te". Le donne hanno assunto come al solito frutta, legumi e verdura "dimenticando proteine animali", come scrive La Tribuna di Treviso.

La preoccupazione dei sanitari - Come riporta ancora La Tribuna di Treviso, secondo Gianfranco Battaglini, vicesegretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, "soprattutto quando si parla di bambini bisogna tenere presente che non si tratta di piccoli adulti e che le loro necessità nutrizionali sono maggiori e, in caso di deficit, anche i danni saranno più importanti". "La carenza materna di B12 si trasferisce al piccolo in utero ma anche in fase di allattamento al seno. È un dato di fatto che questa problematica riguarda un numero sempre maggiore di donne italiane vegane anche in gravidanza», ha sottolineato Francesco Francini dell'Azienda ospedaliera di Padova, coordinatore per il Triveneto della Società Italiana di Nutrizione Umana.



Solo pochi giorni fa una ricerca dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e dell'Ospedale Meyer di Firenze aveva rivelato che la dieta vegana può provocare danni neurologici al feto e aveva preceduto i casi di due bambini di 6 mesi ricoverati presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Treviso proprio per una carenza di vtamina B12, dovuta al regime dietetico vegano seguito dalle madri dei bambini durante la gravidanza.