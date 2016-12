Istat, nuovo calo delle nascite in Italia: 17mila in meno nel 2015

Prosegue il calo delle nascite in Italia. Nel 2015, riferisce l'Istat, sono stati iscritti in anagrafe per nascita 485.780 bambini , quasi 17mila in meno rispetto al 2014, a conferma della tendenza alla diminuzione della natalità (-91mila nati sul 2008). Il calo riguarda soprattutto le coppie di genitori entrambi italiani. I nati da questa tipologia di coppia scendono a 385.014 nel 2015 (oltre 95 mila in meno negli ultimi sette anni).

In calo anche il numero di nati da genitori entrambi stranieri: nel 2015 scendono a 72.096 (quasi tremila in meno rispetto al 2014). In leggera flessione anche la loro quota sul totale delle nascite (pari al 14,8%). Per il secondo anno consecutivo, sono in diminuzione anche i nati con "almeno un genitore straniero", che nel 2015 sono 100.766 (20,7% del totale), rispetto ai 104.056 del 2014.



Crescono nati coppie non sposate: quasi 1 bimbo su 3 - I nati da genitori non coniugati (quasi 140mila nel 2015) sono ancora in crescita. Essi rappresentano il 28,7% del totale delle nascite, superando il 31% al Centro-Nord: quasi un bimbo su tre. I nati all'interno del matrimonio continuano invece a diminuire sensibilmente: nel 2015 sono 346.169 (quasi -120mila in soli sette anni).