Insulti omofobi a un prof, sospesa classe delle superiori a Imola

Secondo la denuncia presentata dall'amico del professore, la preside inizialmente non avrebbe proposto nessun provvedimento. Anzi, sarebbe arrivata a cancellare dal registro elettronico le note che facevano riferimento agli insulti omofobi. "È tutto l'anno - spiega l'amico del docente - che si ripetono questi episodi. Sono sconcertato per la censura e il totale silenzio della dirigente in merito a questi fatti di omofobia, che mi riguardano in prima persona visto che nella sua scuola sono stato diffamato verbalmente e per iscritto. Personalmente presenterò a giorni querela per diffamazione nei riguardi di questi quattro alunni. Per quanto riguarda il mio amico insegnante anche lui ha intrapreso il percorso legale".



All'indomani della denuncia, la dirigente scolastica ha deciso di sospendere l'intera classe senza però specificare la durata della sanzione. La sospensione con obbligo di frequenza, ha scritto il Resto del Carlino, è stata decisa perché la dirigente ha giudicato i ragazzi "reticenti" nell'identificare i quattro responsabili. Uno dei questi avrebbe scritto sulla lavagna gli insulti.