Inchiesta sul carcere di Bergamo: arrestati l'ex direttore e altre 5 persone

11 giugno 2018 16:05 Inchiesta sul carcere di Bergamo: arrestati lʼex direttore e altre 5 persone Antonino Porcino, ora in pensione, è accusato di aver avuto rapporti con persone appartenenti alla malavita e di aver sottratto beni della struttura per trarne profitto pesonale, tra cui due wc appena comprati

E’ accusato di avere rapporti con persone appartenenti alla malavita. Per questa ragione è stato arrestato Antonino Porcino, l’ex direttore del carcere di Bergamo. Secondo le indagini inoltre si era appropriato "a fini personali e di profitto" di alcuni beni della struttura penitenziaria come "due water nuovi e un video registratore digitale". L'arresto è scattato all'interno di un’inchiesta più ampia, nata per accertare se l’imprenditore Gregorio Cavalleri avesse avuto dei trattamenti di favore in carcere. In tutto sono 27 le persone coinvolte e sei quelle fermate.

Le accuse all'ex direttorePorcino avrebbe conosciuto persone legate alla malavita "in contesto di giochi" al casinò di Saint Vincent. Tra questi, si legge negli atti dell’inchiesta, "tale Jordan, di ingenti capacità economiche e di probabile origine rom". Nelle intercettazioni, è lui stesso a dire di sé che "spacca i milioni" e a chedere "l’amicizia" a all’ex direttore. Gli inquirenti hanno trovato l’arrestato in possesso di alcuni beni dell’Amministrazione carceraria di Bergamo. Nello specifico, "due water nuovi e imballati, un circuito DVR (un videoregistratore digitale) e plurime risme In di carta". Dagli oggetti sottratti al carcere sperava di trarne dei profitti personali. In tutto le accuse sarebbero addirittura cinque e molto pesanti: corruzione, turbata libertà degli incanti (cioè dei contratti fra pubblica amministrazione e privati), peculato, falso ideologico e truffa ai danni dello Stato.

L'inchiestaLe indagini partono da lontano. Bisogna arrivare all’autostrada Salerno-Reggio Calabria e all’imprenditore Gregorio Cavalleri, che il 3 aprile 2017 era stato arrestato dalla Guardia di finanza di Vibo Valentia che indagava sulla realizzazione della tratta. L'inchiesta in corso è partita successivamente, per accertare se l’uomo avesse goduto di un trattamento di favore mentre si trovava in carcere. Nello specifico, era riuscito a evitare il regime carcerario ordinario, facendosi ricoverare all’ospedale "Papa Giovanni XVIII" di Bergamo. Aveva presentato infatti alcuni certificati medici che attestavano uno stato di grave shock emotivo, ma alla prova dei fatti non risulta che il detenuto ne avesse effettivamente sofferto.