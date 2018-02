Inchiesta sui rifiuti in Campania, tra gli indagati anche "Rory" Oliviero

È caos in Campania dopo l’inchiesta "Bloody money" di Fanpage sulle presunte tangenti per gli appalti dello smaltimento rifiuti. Tra i protagonisti c’è l’ex presidente del consiglio comunale di Ercolano, Mario Oliviero, conosciuto come "Rory", che appare come mediatore tra il presidente del Cda di SMA Campania, Biagio Iacolare e l’ex boss di Camorra, Nunzio Perrella. Lo stesso Oliviero era già finito al centro di un servizio di Striscia la Notizia nel 2016 in cui prometteva posti di lavori all’ospedale del Mare a Napoli in cambio di 10mila euro. Il tg satirico rimanda in onda proprio quel servizio di Luca Abete in cui all’epoca Oliviero provava a giustificarsi: "È stato un episodio isolato che riguarda un fatto specifico". A distanza di due anni sembra però che l'episodio fosse tutt'altro che isolato.