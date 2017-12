Lo scorso 8 novembre ha avuto inizio, davanti alla Corte d’Assise di Milano, il processo a Marco Cappato, leader dell’associazione Luca Coscioni, imputato per il reato di aiuto al suicidio per la morte di Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo. Rimasto gravemente disabile in seguito ad un incidente avvenuto nel 2014 che lo aveva reso e tetraplegico, Dj Fabo aveva espresso il desiderio di morire rivolgendo persino un appello al Presidente della Repubblica, rimasto inascoltato. Alla fine è stato Cappato ad accompagnarlo alla morte, portandolo in Svizzera per ricorrere al suicidio assistito: una decisione che potrebbe costargli dodici anni di carcere.