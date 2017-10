Ilva, sciopero dei lavoratori: presidi e assemblee a Taranto

Il governo ha garantito che non lascerà nessuno senza tutele, ma per i sindacati si parte da una base di confronto inaccettabile. A preoccupare sono soprattutto le condizioni che dovranno essere accettate dai lavoratori che passeranno alle dipendenze di Am Investco.



Questi ultimi, secondo i sindacati, perderanno le garanzie dell'articolo 18 perché saranno riassunti con il contratto a tutele crescenti previsto dal Jobs Act. Inoltre, come evidenziato nel piano, non ci sarà alcuna "continuità rispetto al rapporto di lavoro" precedente "neanche in relazione al trattamento economico e all'anzianità". Ora toccherà alle sigle sindacali trattare per riuscire a mantenere i livelli retributivi.



A Cornigliano (Genova), i lavoratori si sono radunati verso le 5 per poi partire in corteo verso la prefettura. "In lotta senza paura per il lavoro e per Genova", si legge su uno striscione. Concetto ribadito dal segretario della Fiom Cgil genovese Bruno Manganaro: "Lottiamo per i lavoratori dell'Ilva e per Genova, per difendere i diritti del lavoro di quelli che ci sono oggi e per il futuro".



Anche per quanto riguarda lo stabilimento genovese, sono gli esuberi la molla della protesta: il piano industriale ne prevede 599. Dagli attuali 1.499 lavoratori si passerebbe dunque a meno di mille. Dei 4mila esuberi totali annunciati, 3.300 riguardano invece la sola sede di Taranto.