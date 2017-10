Ilva, i sindacati: "Esuberi inaccettabili e insostenibili" | Lunedì sciopero di 24 ore a Taranto

Barbagallo: "Tutti rispettino i patti" - "Noi vogliamo dare continuità alla produzione in un contesto in cui si salvaguardino tutti gli addetti e si pongano le premesse per il risanamento ambientale. Tutti i soggetti coinvolti, dunque, rispettino i patti: noi non siamo disponibili a fare sconti", prosegue Barbagallo. "Se si continua nelle logiche di ridimensionamento delle nostre attività produttive strategiche - precisa il segretario generale della Uil -, il Paese non ha una prospettiva di crescita e la cosiddetta ripresa economica e occupazionale diventa solo una chiacchiera".



Landini: "Progetto industriale non regge se si riducono i diritti" - "Non si può pensare che un progetto industriale regga se si riducono i diritti delle persone che vi lavorano e non si garantisce l'occupazione per tutti". E' la precisazione di Maurizio Landini dopo la lettera di Am InvestCo che prospetta 4 mila esuberi all'Ilva. "Bisogna ripristinare le condizioni per poter avviare una trattativa vera - aggiunge -. Lo stesso governo deve assumersi le sue responsabilità. Noi sosteniamo la decisione e il giudizio che le Rsu unitariamente hanno assunto. Quella lettera non è la base per poter avviare la trattativa. Va rivisto il tutto nel modo più assoluto".



Lunedì sciopero a Taranto - Lunedì alle 7 partirà lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dello stabilimento di Taranto e dell'indotto. Lo ha confermato il segretario generale della Uilm di Taranto Antonio Talò durante una conferenza stampa sulla vertenza Ilva. Ci attrezzeremo per fare dei presidi permanenti e martedì mattina - ha detto -, come sanno le Rsu e i lavoratori, rifaremo un Consiglio di fabbrica e lì decideremo, sulla scorta di quanto succederà lunedì, che cosa fare in termini di manifestazioni o mobilitazioni. Sappiano che noi non rimarremo con le mani in mano".