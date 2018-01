L'allarme arriva dal Ministero dell'Interno su input dell'Europol: è disponibile all'estero e potrebbe presto circolare anche nel nostro paese una pistola in miniatura, ma pericolosa come un'arma di dimensioni tradizionali. Con la dimensione di soli 5,8 cm di lunghezza per 5,40 di altezza e 1,27 di spessore, la Trailblazer Lifecard è già stata ribattezzata come la pistola carta di credito o pistola da portafoglio. A renderla molto portatile anche il peso contenuto di 200 grammi, e un costo alla portata di tanti male intenzionati di circa 340 euro.

Il Dipartimento di Pubblica sicurezza ha inviato una circolare a tutte le questure italiane chiedendo ai presidi sul territorio "di voler fornire informazioni in ordine ad eventuali movimenti o sequestri di armi aventi caratteristiche simili a quella segnalata". L'arma al momento è in vendita all'estero ed è distribuita da due aziende statunitensi.



Quando ripiegata - scrive il Dipartimento - assume dimensioni esterne simili a quelle di una carta di credito o di un portafoglio sottile". E inoltre, visto che "di fatto non appare come un'arma, può essere trasportata in assoluta discrezione". La canna, la cartuccia e il grilletto sono in acciaio mentre la struttura e l'impugnatura sono in alluminio. Proprio l'impugnatura contiene i 4 proiettili. L'arma è a colpo singolo calibro 22 long rifle.