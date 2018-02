Il caso Luca Varani raccontato in un minuto

Questa nuova puntata di Quarto Grado Files - la video rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre i più importanti fatti di cronaca - si concentra sul caso Luca Varani. Il 23enne viene ucciso barbaramente a Roma la notte tra il 3 e il 4 marzo 2016, in un appartamento al Collatino dopo un festino a base di alcol e cocaina.



Vengono subito arrestati due giovani: Manuel Foffo e Marco Prato. È proprio Manuel a denunciare l’omicidio e a condurre le forze dell’ordine sul luogo del delitto, dove il corpo di Luca viene trovato con un coltello conficcato nel petto.



Una volta in carcere, i due iniziano a fornire agli investigatori versioni contrastanti e ad accusarsi a vicenda. Successivamente, ottengono un giudizio separato. Nel febbraio 2017, Foffo è condannato a 30 anni di reclusione con rito abbreviato. Marco, invece, a processo con rito ordinario, si toglie la vita in carcere.