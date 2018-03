Il caso Fabrizio Corona raccontato in un minuto

Dopo un anno e quattro mesi Fabrizio Corona ha lasciato il carcere di San Vittore e il tribunale di sorveglianza di Milano gli ha concesso l'affidamento terapeutico in una comunità a Limbiate. Ma per rivivere tutta la vicenda giudiziaria che ha colpito l'ex re dei paparazzi bisogna tornare al 2007, quando viene coinvolto nell'inchiesta "Vallettopoli".



Da allora Corona trascorre un periodo in carcere, prima di essere affidato alla comunità di Don Mazzi e in seguito viene nuovamente arrestato. Una lunga vicenda che la rubrica digital legata al programma di Retequattro condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha voluto ripercorrere e raccontare in un minuto.