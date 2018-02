Il caso Erostrato raccontato in un minuto

"Quarto Grado Files", la video rubrica legata al programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre in pochi attimi i più importanti fatti di cronaca, ha riassunto in un minuto il caso "Erostrato". Dallo scorso luglio, una figura misteriosa sta terrorizzando gli abitanti di Cesiomaggiore, un paese di 4mila abitanti del Bellunese. Muri imbrattati, incendi, lettere di minacce alle istituzioni e alla chiesa. Fino ad arrivare all’episodio che più ha spaventato la comunità: un sacchetto di caramelle pieno di spilli e chiodi lasciato di fronte a un asilo. A trovarlo, fortunatamente, è stata una maestra e non i bambini. Tutti questi episodi sono firmati "Erostrato", il cui pseudonimo rimanda al pastore greco che bruciò il tempio di Artemide per diventare immortale.



Le indagini sono in corso da tempo. A metà febbraio la svolta: i sospetti si concentrano su Nemesio e Samuele Aquini, padre e figlio. I due sono indagati, ma si dichiarano innocenti. Nella loro abitazione sono stati trovati il Mein Kampf, spilli e un quaderno con fogli strappati.