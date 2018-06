Igor il russo, selfie con bicicletta e pistola durante la latitanza in Spagna

Pistola in mano, le dita a formare una "v" in segno di vittoria, un crocifisso, la bicicletta usata per gli spostamenti. Sono le immagini che Igor il russo, il killer di Budrio per mesi al centro di una caccia all'uomo nel Ferrarese e poi arrestato in Spagna nei presi di Saragozza, si è scattato con una telecamera Go-pro proprio durante la latitanza nel Paese iberico. I selfie, oltre ad alcuni video, sono stati estrapolati dalla Guardia Civil e pubblicati da alcuni media spagnoli.