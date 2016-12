I Carabinieri pagano il conto della nonnina "ladra"

Aveva finito i soldi della pensione, poche centinaia di euro che - generalmente - le erano appena sufficienti per arrivare alla fine del mese. a due giorni da natale per una anziana di 75 anni riuscire a fare un piccolo regalo al nipotino sdembrava cosa impossibile. E così, spinta dalla paura di deludere un bambino ha fatto ciò che - probabilente - non avrebbe mai pensato di fare: rubare in un supermercato. Qualcuno della sicurezza l'ha notata. L'anziana è stata fermata e sono stati chiamati i carabinieri. E' successo a Manerba del Garda, in provincia di Brescia. Clicca il video e guarda tutta la storia