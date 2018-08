Genova, ispettori Mit: "Il ponte è pericolante, intervenire al più presto"

Il moncone est del ponte Morandi , a Genova , è pericolante e deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto. Lo ha annunciato la struttura commissariale per l'emergenza dopo aver ricevuto una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero, guidata dall'architetto Roberto Ferrazza. La struttura commissariale ha scritto a ministero e concessionaria per avviare gli interventi necessari.

Toti: "Demolire nel più breve tempo possibile" - "Occorre sicuramente demolire il moncone nei tempi più brevi possibili, uno per garantire sicurezza anche se oggi l'area è evidentemente sgomberata e dunque nessun essere umano corre alcun rischio, due perché senza la demolizione non riparte la ricostruzione", ha detto il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, dal Meeting di Cl.



Procura acquisisce atti nella sede di Autostrade - Continuano, intanto, le indagini. Su ordine della procura di Genova, la guardia di finanza si presenterà oggi negli uffici di Autostrade per l'Italia per acquisire materiale utile all'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Non sarebbe invece imminente l'acquisizioni delle testimonianze da parte dei tecnici componenti della della commissione ministeriale, Roberto Ferrazza e Antonio Brencich.