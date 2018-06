Genova, giovane tenta di aggredire un agente: ucciso in casa, ferito il poliziotto

La tragedia è avvenuta in una abitazione in via Borzoli a Genova.



L'agente di polizia è stato ferito da alcune coltellate e anche da un proiettile che sarebbe stato sparato da un collega. Il poliziotto non è in pericolo ma deve essere sottoposto a un intervento chirurgico.



Madre barricata nella stanza con la figlia - Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, la madre del giovane morto ha chiamato nel tardo pomeriggio il 118 perché il figlio stava dando in escandescenze. La situazione è però peggiorata, la donna si è spaventata barricandosi in una stanza con la figlia e decidendo a quel punto di chiamare la polizia.



Coltello nascosto sotto al letto - Quando gli agenti sono giunti nell'abitazione, il giovane, ha spiegato la questura, sembrava tranquillo. Poi la tragedia: il ragazzo si è seduto sul letto nella sua camera ma quando un agente si è avvicinato da sotto le lenzuola ha tirato fuori un coltello e lo ha aggredito, ferendolo. Nella colluttazione il giovane è morto e l'agente è stato raggiunto anche da un colpo di pistola. Del caso si occupa il pm Walter Cotugno che coordina le indagini della squadra mobile.