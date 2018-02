Fitta nevicata a Torino: rinviata Juventus-Atalanta - A Torino Juventus-Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi a causa di una fitta nevicata che ha reso impraticabile il campo dell'Allianz Stadium.



Allerta meteo in Campania - L'allerta per il maltempo in arrivo costringerà anche molti sindaci del Sannio a sospendere le attività scolastiche: tra i centri interessati Castelfranco in Miscano e Montesarchio. Dalla mezzanotte di domenica in tutta la Campania si prevede una "anomalia termica negativa", dice la Protezione civile, con nevicate sopra i 300 metri, localmente anche in pianura, e gelate persistenti. Temperature in sensibile diminuzione.



Neve e vento in Toscana - In Toscana le condizioni meteo restano favorevoli a nevicate anche a bassa quota, che saranno comunque più frequenti sull'Appennino e sulle zone centrali e meridionali della regione.



Rischio neve e ghiaccio anche a Roma - Anche Roma si prepara al rischio neve e ghiaccio, per le basse temperature attese. Allerta per le forze dell'ordine e servizi pubblici per gestire l'emergenza.



Scuole chiuse ai Castelli romani - Per l'allerta meteo lunedì scuole chiuse a Tivoli e in molti paesi dei Castelli romani. Molti i sindaci che hanno adottato un'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici. Studenti a casa a Castel Gandolfo, Monte Compatri, Lanuvio e Frascati. Sui Monti Prenestini analogo provvedimento è stato preso dai sindaci di Labico, Palestrina e Zagarolo.



Scuole chiuse anche in Alta Irpinia - Lunedì e martedì le scuole saranno chiuse anche ad Avellino, Ariano Irpino e in quasi tutti i comuni dell'Alta Irpinia, più degli altri interessati dalla perturbazione meteorologica che annuncia piogge forti, nevicate anche a bassa quota e un forte abbassamento delle temperature. Il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, riunitosi in Prefettura, ha deciso anche lo stop alla circolazione, a partire dalle 22 di oggi, dei mezzi pesanti su autostrade, statali e strade provinciali. Domani lo stop alla circolazione riguarderà anche i mezzi del trasporto pubblico locale.