Allerta meteo in Campania - L'allerta per il maltempo in arrivo costringerà anche molti sindaci del Sannio a sospendere le attività scolastiche: tra i centri interessati Castelfranco in Miscano e Montesarchio. Dalla mezzanotte di domenica in tutta la Campania si prevede una "anomalia termica negativa", dice la Protezione civile, con nevicate sopra i 300 metri, localmente anche in pianura, e gelate persistenti. Temperature in sensibile diminuzione.



Neve e vento in Toscana - In Toscana le condizioni meteo restano favorevoli a nevicate anche a bassa quota, che saranno comunque più frequenti sull'Appennino e sulle zone centrali e meridionali della regione.



Piemonte, rischio valanghe - Nevischio e temperature in calo da Torino a tutta la pianura, ma il grande freddo in Piemonte dovrebbe arrivare soltanto lunedì con minime tra i -8 e i -10 in aperta campagna, soprattutto nell'Astigiano e nel Cuneese.



Rischio neve e ghiaccio anche a Roma - Anche Roma si prepara al rischio neve e ghiaccio, per le basse temperature attese. Allerta per le forze dell'ordine e servizi pubblici per gestire l'emergenza.