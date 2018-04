G8 Genova, abusi Bolzaneto: 28 condannati a pagare danni allo Stato

Tra questi anche Alfonso Sabella, all'epoca dei fatti capo dell'Ispettorato del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) e il generale Oronzo Doria, ex capo area della Liguria degli agenti di polizia penitenziaria. La procura, a vario titolo, aveva chiesto un risarcimento di 7 milioni di euro per i ristori pagati alle parti offese in sede penale e le spese legali e altri 5 milioni per il danno di immagine.



Per la procura contabile, nonostante la posizione fosse stata archiviata, vista la sua elevata posizione ricoperta nell'amministrazione penitenziaria, Antonio Sabella avrebbe dovuto controllare e vigilare affinché non avvenissero violenze e comportamenti scorretti. Stesse argomentazioni anche per il generale Oronzo Doria, assolto dalle accuse. Per il pm, oltre al danno patrimoniale, si doveva aggiungere anche il danno all'immagine dello Stato e delle varie amministrazioni, quantificato in 5 milioni di euro: gli episodi di violenza avvenuti a Bolzaneto nel 2001 "hanno determinato un danno d'immagine che forse non ha pari nella storia della Repubblica".