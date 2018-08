Fulmine tra i bagnanti in Salento, 4 feriti | Tempesta sul Lago Maggiore: un morto

Temporali e maltempo stanno colpendo dal Nord al Sud l'Italia, causando disagi, feriti e una vittima. In Salento un fulmine è caduto tra i bagnanti su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo provocando quattro feriti. Il più grave è un ragazzino di 13 anni che giocava vicino alla battigia. Altre due persone, secondo quanto reso noto dal 118, sono ricoverate in codice giallo. Lampi anche sulla tratta Bologna-Padova: treni fermi .

Lago Maggiore: morto 64enne disperso - E' morto l'uomo di 64 anni che risultava disperso da giovedì sera quando una tempesta si è abbattuta sul Lago Maggiore, nel Varesotto, e sette turisti stranieri, invece, sono riusciti a salvarsi buttandosi dalla loro imbarcazione. I vigili del fuoco di Varese, infatti, hanno comunicato che il cadavere dell'uomo è stato individuato a tre metri di profondità dai sommozzatori nelle acque antistanti al comune di Laveno Mombello, frazione Cerro. Il corpo è stato recuperato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le ricerche dell'uomo disperso erano scattate attorno alle 23 di giovedì sera.



Fulmine colpisce treni: stop sulla tratta Bologna-Padova - Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. La linea è interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore. Il traffico è rallentato: sospesi i regionali, mentre per i trani ad alta velocità sono stati deviati via Verona.