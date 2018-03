Unabomber, l'ingegnere scagionato fa causa al poliziotto che alterò le prove | Risarcimento da 200mila euro

"Finché Ezio Zernar vivrà, senza saldare la cifra che è stato condannato a pagare in via definitiva, io lo perseguirò", ha dichiarato Maurizio Paniz, difensore dell'ingegnere friulano. Come riporta il Corriere delle Alpi, il poliziotto risulta però da tempo nullatenente. L'avvocato, citando di fronte al giudice anche il ministero dell'Interno (datore di lavoro di Zernar tuttora in servizio), ha dunque richiesto il deposito della busta paga e dell'estratto conto dello stipendio di Zernar per calcolare il quinto destinato all'ingegnere.



A oltre un decennio di distanza dalla serie di attentati che terrorizzò il Nord-Est, il caso di Unabomber resta ancora irrisolto. Se da un lato nessun colpevole è stato assicurato alla giustizia, dall'altro il poliziotto è stato condannato in via definitiva a due anni di reclusione. Per 12 anni Unabomber aveva seminato il panico, piazzando una trentina ordigni e provocando il ferimento di sei persone, tra cui una bambina.



Durante le indagini, uno dei sospettati fa il nome di Zornitta. Il 26 maggio 2004 gli agenti perquisiscono la sua abitazione e lo considerano l'indiziato numero uno. La "prova schiacciante" delle forbici salta fuori nel 2006, per poi essere smascherata dall'avvocato Paniz, che nel 2009 ottiene l'archiviazione del procedimento penale a carico di Zornitta.