Friuli, Unabomber resta un mistero dopo dieci anni senza attentati

Il primo scoppio avvenne il 21 agosto 1994 alla Sagra degli Osei, a Sacile, in Friuli. Tre le persone che rimasero ferite in quell'occasione. L'ultimo episodio in Veneto, a Caorle, foce del Livenza, il 6 maggio del 2006. A esplodere, quella volta, fu una bottiglia e a farsi male furono due fidanzati. Sono passati oggi dieci anni e Unabomber, il bombarolo del Nord Est, rimane un fantasma senza nome e senza volto. Ha lasciato dietro di sé una scia di sangue, dolore, mistero e infine, una maxi indagine che si è risolta in un fallimento.