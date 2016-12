Per l'ultimo saluto a Giulio Regeni, la comunità di Fiumicello apre le porte

Se prima si era stretta intorno alla famiglia, ora la piccola comunità di Fiumicello (Udine), luogo di origine di Giulio Regeni , il 28enne ucciso in Egitto , si allarga in senso di accoglienza agli amici dello studente che verranno per salutarlo l'ultima volta, venerdì, alla cerimonia funebre . In poche ore si è costituita infatti una rete tra i residenti per ospitare in casa e assistere chi vorrà partecipare ai funerali.

Gli abitanti di Fiumicello: "Siamo concreti, il contributo che possiamo dare è nell'operatività" - "Le persone arriveranno da lontano - spiega Nadia che, pur non conoscendo Giulio e conoscendo solo superficialmente la madre Paola, ha dato il via alla catena di solidarietà - affrontano una spesa, il minimo che possiamo fare è la possibilità di stare qui nelle nostre case; siamo disponibili ad andare a prenderli alla stazione, in aeroporto, far loro da mangiare. Quello che ci sarà da fare, si farà. Molti saranno giovani probabilmente".



Pragmatica la signora: "Per questo fatto pazzesco che è accaduto possiamo fare poco, il contributo che possiamo dare è nell'operatività. Le parole sono poche, occorre agire più che parlare, qui la gente è molto concreta", conclude. E ha messo a disposizione una camera con due letti.



Una ventina di posti letto già a disposizione - Bruno Lasca, amico della famiglia Regeni e assessore all'Istruzione, precisa che "per il momento sono una ventina i posti letto messi a disposizione, ma il numero cresce rapidamente". Nella scelta di "chi ospita chi", viene privilegiata, ovviamente, la conoscenze delle lingue, visto che si attendono persone da diversi Paesi stranieri. Gli amici e colleghi di Giulio dovrebbero cominciare ad arrivare a partire da giovedì.



Famiglia Regeni: "Venga chiunque voglia, ma nessun vessilo, bandiera o slogan" - La famiglia, ringraziando "tutti e in particolare la comunità di Fiumicello per la solidarietà e l'affetto dimostrati", ha chiesto che alla cerimonia chiunque venga a titolo personale, nella condivisione personale del dolore, senza ostentare vessilli, bandiere, slogan o qualsiasi altro simbolo che richiami qualcosa di diverso dall'essere persone che si stringono intorno ad altre persone. Dunque, né telecamere né fotocamere o mezzo di ripresa audiovisiva. Il sindaco, Ennio Scridel, darà il buon esempio: "Non indosserò la fascia tricolore e nemmeno ci sarà il gonfalone del Comune".