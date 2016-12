L'Egitto: "Giulio Regeni ucciso in un appartamento, non è stata una rapina"

Secondo gli inquirenti egiziani " Giulio Regeni è stato ucciso in un appartamento nel centro de Il Cairo" e solo in un secondo momento il suo cadavere "è stato trasportato sulla strada desertica che dalla Capitale va ad Alessandria, dove è stato ritrovato ". E da un'informativa inviata dagli inquirenti alla Procura di Roma emerge come "nessun elemento colleghi l'omicidio a una rapina finita male ".

Dagli accertamenti sarebbe inoltre emerso come il 28enne non svolgesse alcuna attività illecita: "Conduceva una vita ritirata e frequentava solo colleghi ricercatori", scrivono gli investigatori.



Dall'esame dei filmati delle telecamere piazzate nel quartiere El Behoos risulta poi evidente che Regeni non è mai arrivato, il 25 gennaio, all'appuntamento delle 20 per una cena. L'acquisizione dei filmati, così come i tabulati relativi alle celle a cui risultava agganciato il telefono cellulare dello studente, facevano parte delle richieste inviata dalla procura di Roma, tramite rogatoria internazionale, alle autorità egiziane.



Saranno invece gli esperti italiani a esaminare il computer del ricercatore universitario per verificare l'eventuale sussistenza di elementi utili per fare luce sulla sua morte.



Proseguono indagini, 37 i sospettati - Secondo alcuni media locali, gli investigatori di Giza, area dove è avvenuto il ritrovamento del corpo, stanno conducendo interrogatori a tappeto nei confronti di 37 persone, sospettate dell'omicidio.