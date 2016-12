Monfalcone, stop per lo stabilimento Fincantieri

Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti l'attività di stoccaggio e trattamento dei residui delle lavorazioni sulle navi, effettuate per conto di Fincantieri da aziende in subappalto.



L'ipotesi di reato, contro l'ex direttore del cantiere, Carlo De Marco, e i titolari di sei imprese, è di gestione di rifiuti non autorizzata. La Procura si era vista respingere la richiesta di sequestro per ben due volte, prima dal Giudice per le indagini preliminari e poi dal Tribunale, ma l'ha infine ottenuta vincendo il ricorso in Cassazione.



Per il gruppo cantieristico si tratta di una vera e propria 'tegola', in un periodo di ripresa della produzione. Pur annunciando ricorso contro il provvedimento Fincantieri si dichiara "costretta" a sospendere ogni attività a Monfalcone. E si tratta di circa 4.500 persone, tra dipendenti diretti e delle società in appalto. Da oggi possono lavorare soltanto gli addetti alla manutenzione degli impianti, cioè all'incirca un centinaio di persone.