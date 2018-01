Influenza, morto un uomo di 50 anni in ospedale a Udine

Il paziente era stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito a una forma particolarmente aggressiva di influenza con complicanze broncopolmonari infettive evolute in Ards, acute respiratory distress syndorme, che si è rivelata fatale. Lo si apprende da fonti ospedaliere le quali precisano, tra l'altro, che l'uomo non soffriva, invece, di gravi patologie pregresse, e non era vaccinato contro l'influenza.



Non risulta vaccinato neanche l'altro paziente ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva sempre a causa di una forma particolarmente aggressiva di influenza. I medici gli stanno praticando la circolazione extracorporea. In ospedale a Udine sono 13 complessivamente le persone ricoverate a causa di forme influenzali molto aggressive.



La maggior parte di esse ha meno di 65 anni e tra loro ci sono anche due donne in gravidanza. Nessuno di costoro e' vaccinato. Elemento sul quale insistono i sanitari, che ribadiscono l'importanza della vaccinazione. Gli esperti sostengono che il picco dell'influenza a Udine non è ancora arrivato e che è atteso tra circa una settimana.



Calano i donatori, picco carenza sangue - Anche quest'anno l'influenza ha messo in difficoltà gli approvvigionamenti di sangue in diverse regioni, con punte di oltre 1300 sacche mancanti che hanno portato a rinviare gli interventi non urgenti in molti ospedali. Emerge dai dati diffusi dal Centro Nazionale Sangue-Istituto superiore di Sanità, che al CIVIS, il Coordinamento delle Associazioni nazionali dei donatori di sangue, lancia la proposta di estendere l'offerta del vaccino anche a chi dona.



"Le carenze all'inizio dell'anno, che seguono le eccedenze di raccolta subito prima di Natale, non sono una novità - afferma Giancarlo Maria Liumbruno, direttore del Cns -. Se da una parte serve una migliore e puntuale programmazione della chiamata dei donatori per effettuare le donazioni da parte delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue, il problema dell'epidemia influenzale, che proprio a gennaio-febbraio raggiunge il suo picco, non può essere trascurato. Per questo offrire la vaccinazione anche ai donatori, come già avviene ad esempio in Emilia Romagna, potrebbe contribuire a mitigare il problema".