Incendio in una casa nel Goriziano: madre e figlio morti a Grado

Due persone, una donna e suo figlio, sono morte la notte scorsa nella loro abitazione, in via Riva Foscolo, a Grado (Gorizia). Madre e figlio sono stati uccisi dal fumo dell'incendio che ha distrutto la loro abitazione. Le vittime sono Elida Iussa, di 87 anni e il figlio Roberto Corbatto, di 51. L'allarme è scattato attorno a mezzanotte quando i vicini hanno notato fiamme uscire dall'appartamento, situato all'ultimo piano, occupato dai due.

Quando i vigili del fuoco del Comando provinciale di Gorizia sono riusciti a spegnere il rogo hanno notato i due corpi stesi nei rispettivi letti: sarebbero morti a causa del fumo, che li ha soffocati. Pare che le fiamme si siano sprigionate in salotto, forse per cause accidentali come un corto circuito o un mozzicone di sigaretta lasciato acceso.