Giulio Regeni, pressing dell'Italia: "Ricostruire l'iter dei documenti"

I magistrati di piazzale Clodio, in particolare, vogliono scoprire da chi e attraverso quale canale i documenti del ricercatore universitario (passaporto, due tesserini universitari e il bancomat, mentre gli altri oggetti mostrati in televisione, a cominciare dallo zainetto con lo stemma dell'Italia, non sono considerati riconducibili a Giulio) sono arrivati nell'abitazione della parente di uno degli uomini indicato dagli egiziani come sequestratore.



Gli inquirenti romani, inoltre, sono ancora in attesa, come ricordato dallo stesso Pignatone, della documentazione completa relativa agli accertamenti eseguiti a Il Cairo. Il materiale finora consegnato risulta infatti parziale.



Renzi: "L'Italia vuole la verità" - "L'Italia non si accontenterà di nessuna verità di comodo" sul caso della morte di Giulio Regeni. Lo ha detto il premier Matteo Renzi. "Consideriamo un passo in avanti importante - ha aggiunto - il fatto che le autorità egiziane abbiano accettato di collaborare, ma proprio per questo potremo fermarci solo davanti alla verità". E ancora: "Lo dobbiamo alla famiglia di Giulio. E, se mi permettete, lo dobbiamo a tutti noi e alla nostra dignità".