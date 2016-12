17 marzo 2015 Duplice omicidio a Pordenone, coppia uccisa a colpi di arma da fuoco in auto L'allarme è stato dato da un istruttore di judo che, uscendo dal Palazzetto dello sport, ha notato la vettura con i vetri in frantumi e i due corpi all'interno Tweet google 0 Invia ad un amico

13:02 - Due persone sono state trovate morte all'interno di un'auto nel parcheggio del Palazzetto dello sport di Pordenone con ferite da arma da fuoco alla testa. Si tratta di un 29enne, Trifone Ragone, e di una 30enne, Teresa Costanza. Alcuni bossoli sarebbero stati trovati accanto alla vettura. "Siamo in presenza di un duplice omicidio", ha affermato il Procuratore della Repubblica di Pordenone, Marco Martani.

"Il mancato rinvenimento dell'arma del delitto adesso può considerarsi ufficiale". "Dopo aver concluso i rilievi nell'abitacolo nel corso della notte - ha aggiunto Martani - e, stamani, alla luce del giorno, anche in tutta l'area attigua alla sparatoria, e' chiaro che i due giovani sono stati uccisi da una terza persona e la pista dell'omicidio-suicidio cade definitivamente".



Il Procuratore ha anche spiegato che sono in corso rilievi scientifici e balistici e che nelle prossime ore il quadro potrà essere più chiaro. "Dalle prime verifiche - ha riferito - non sono emerse situazioni particolari o minacce più o meno recenti nei confronti della coppia, che pare conducesse una vita normale. I controlli proseguono senza soluzione di continuità e non tralasciamo alcuna pista".



L'allarme è stato dato da un istruttore di judo che, uscendo dal Palazzetto, ha notato l'auto con i vetri in frantumi e i due corpi all'interno.



Trifone Ragone, originario di Monopoli (Bari), era Sottufficiale dell'Esercito in servizio al 132/o Reggimento Carri di Cordenons, che fa parte della Brigata Corazzata Ariete. La compagna Teresa Costanza, originaria di Agrigento, si era laureata alla Bocconi nel 2010 in Marketing Management ed era dipendente delle Assicurazioni Generali.



L'ultimo allenamento -La coppia, da quanto si è appreso, viveva a Pordenone da un paio d'anni. L'uomo era piuttosto noto negli ambienti della pesistica dove aveva ottenuto anche buoni risultati agonistici. Un paio d'anni fa, aveva anche vinto la selezione di Lignano (Udine) del concorso di "Mister Friuli Venezia Giulia". Prima di essere trovato morto, il 29enne aveva effettuato un ultimo allenamento.



Tanti dubbi - La zona è stata immediatamente transennata per permettere i rilievi degli esperti della Scientifica. Gli inquirenti si sono stretti nel riserbo più assoluto: in un primo momento, era circolata la voce che accreditava la tragedia come un omicidio-suicidio, ma l'ipotesi è stata successivamente abbandonata: nell'auto infatti non è stata infatti trovata l'arma del delitto. A colpire i due sono stati quattro colpi di pistola calibro 7,65: tre contro la donna e uno contro l'uomo.