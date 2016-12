Il portavoce del dipartimento di Stato, John Kirby, ha sottolineato di non essere in grado di confermare le indiscrezioni secondo cui il ricercatore friulano sarebbe stato fermato dalla polizia egiziana e poi trasferito ai servizi di sicurezza nel giorno in cui scomparve. A suo avviso, però, i dettagli emersi sin dalla morte di Regeni "hanno sollevato interrogativi sulle circostanze del suo decesso che crediamo possano ricevere una risposta solo attraverso una inchiesta imparziale e completa".



Kirby ha quindi sottolineato che solo un'indagine imparziale e completa sia il modo giusto per ottenere la verità: "è una cosa che abbiamo dichiarato in numerose occasioni pubblicamente e privatamente".