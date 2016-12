foto Ansa

00:40

- Sono state sospese le ricerche del parapendista disperso sul Gran Monte, in comune di Taipana (Udine) al confine sloveno. A tarda sera le squadre del Soccorso alpino e della Guardia di finanza hanno raggiunto il luogo dove lo sportivo sarebbe stato visto cadere a picco da alcuni testimoni - un ghiaione in una località impervia -, ma del disperso non c'era traccia. I soccorritori attendono dalle Polizie internazionali denunce di persone scomparse.