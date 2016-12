Udine, donna accoltella compagno

10:43

- Una donna originaria di Alessandria ma residente a Udine, Fiorella Fior, 56 anni, ha ucciso la notte scorsa a Udine il proprio compagno, Caro Feltrin, udinese di 46 anni. L'omicidio, una sola coltellata al cuore, è avvenuto nell'appartamento della donna in Villaggio San Domenico, nella periferia di Udine. All'arrivo dei carabinieri, l'omicida, ex dipendente di Poste Italiane, era in stato confusionale e non ha opposto resistenza all'arresto.