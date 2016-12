Friuli, trovati i tre giovani dispersi

16:17 - Erano provati ma illesi i tre giovani escursionisti dispersi da venerdì nei boschi della Valcellina (Pordenone). I tre sono stati ritrovati dall'elicottero della Protezione civile regionale e sono stati portati al campo base di Andreis. Sono in buone condizioni. I tre ragazzi avevano smarrito il sentiero e vagavano per la montagna. L'ultimo contatto con loro risaliva a sabato pomeriggio: un messaggio di uno dei tre alla fidanzata.

Gli escursionisti erano diretti a Claut quando hanno trovato la rete per trasmettere alla ragazza un sms con cui l'hanno avvertita che c'erano stati alcuni inconvenienti lungo il percorso e che, probabilmente, invece che raggiungere la casera Pradut, sarebbero tornati ad Andreis, da dove erano partiti nella tarda mattinata di giovedì, oltre 48 ore fa.



Il Soccorso Alpino di Maniago ha allestito un campo base nelle zone degli impianti sportivi di Andreis: un elicottero della Protezione civile regionale, dopo aver perlustrato, invano, dall'alto, l'intero tragitto che i tre avrebbero dovuto percorrere in direzione di Claut, ha prelevato i tecnici del Soccorso alpino e li ha calati in quota, da dove sono scesi seguendo i principali tragitti. Contemporaneamente, alcune squadre sono partite dal fondovalle. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Montereale per coordinare le ricerche.