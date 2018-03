Friuli, baby pensionati da record

In un paesino del Friuli c’è una baby pensionata da record: la donna ha smesso di lavorare a 29 anni, con 14 anni 6 mesi e un giorno di contributi versati. Ora ha 64 anni ed è nonna e si gode la sua vita con il 94% dello stipendio.



Un caso unico ma non raro, compie infatti 45 anni il decreto legge che varò le baby pensioni e che costa ancora oggi il 0,4% del Pil. La baby pensionata non ha voluto rilasciare nessuna intervista. Eppure la gente comune è ancora in attesa di sapere se e quando andrà mai in pensione.