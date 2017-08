Terremoto Ischia: il ministro Pinotti visita i bambini estratti dalle macerie

Il ministro della Difesa Roberta Pinotti, in visita nelle zone colpite dal terremoto a Ischia, si è recata in ospedale per incontrare i tre fratellini estratti dalle macerie. In particolare, il ministro ha premiato il coraggio del piccolo Ciro, donandogli una medaglia. "Ciro era consapevole di aver vissuto un momento molto importante per la sua famiglia e dopo aver avuto tanta forza si è anche mostrato preoccupato per il suo piede, ha voglia di ricominciare a camminare, ha dimostrato grande carattere e grande cuore", ha affermato Roberta Pinotti.