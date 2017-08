Non sono due stranieri qualsiasi, l'ex cestista Nba Magic Johnson e l'attore Samuel L. Jackson, sorpresi su una panchina di Forte dei Marmi (Lucca), durante una pausa dallo shopping di lusso. Eppure, per beffa o per gaffe, i leoni da tastiera che non li riconoscono innescano sui social una polemica virale sui migranti e sui - presunti - 35 euro al giorno per il loro mantenimento...