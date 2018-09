Genova, un mese fa il crollo del ponte Morandi: la città ricorda le 43 vittime

A un mese dalla tragedia del crollo del ponte Morandi, Genova si ferma per ricordare le 43 vittime e per celebrare la forza di una città che non si arrende e vuole andare avanti. Il primo appuntamento è alle 11.36, ora esatta del crollo del 14 agosto: la città è stata invitata a fermarsi per un minuto di silenzio in memoria dei morti, per solidarietà ai feriti e agli sfollati. Si fermeranno per strada le auto gialle della coop RadioTaxi, i bus ai capolinea mentre i treni fermi fischieranno, le campane delle chiese e le sirene del porto suoneranno tutte insieme. E le bandiere del Palazzo della Regione e di Tursi saranno ammainate in segno di lutto. Durante il minuto di silenzio il governatore Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il prefetto Fiamma Spena e monsignor Nicolò Anselmi saranno a Ponte Morandi. Alle 17.30 in piazza De Ferrari Tullio Solenghi leggerà i 43 nomi delle vittime, poi vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari, pubbliche assistenze e sfollati racconteranno la giornata del 14 agosto. Dopo le testimonianze, l'attore genovese Luca Bizzarri leggerà una delle storie legate al ponte da lui raccolte. A seguire, alle 19, si terrà una messa in suffragio delle vittime nella Cattedrale di San Lorenzo.