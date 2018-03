Firenze, studentesse americane cuociono la pasta senz'acqua e bruciano la casa

Le tre ventenni, infatti, non sapendosi destreggiare molto bene con i fornelli, hanno buttato un pacco di spaghetti nella pentola e, dimenticandosi dell'acqua, si sono messe ad aspettare. Poco dopo il fumo e le fiamme. In seguito all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco le tre aspiranti chef, trovandosi di fronte ai pompieri esterrefatti, hanno confessato di non avere alcuna idea su come si cucina la pasta.