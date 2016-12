Fermato un furgone sulla A4: trasportava 121 cuccioli stipati senza acqua e cibo

Centoventuno cuccioli di cane, nati da appena due settimane, sono stati scoperti dalla Polizia all'interno di in un furgone condotto da due slovacchi sulla A4, nei pressi di Dolo, in provincia di Venezia. Gli animali erano ammassati in gabbie strettissime e da ore erano senza acqua e cibo.

Si trattava di un traffico illegale: i cuccioli infatti non avevano alcun documento attestante vaccinazioni in regola ed inoltre molti di loro erano così piccoli da non poter sopravvivere lontano dalla propria madre.



L'operazione è stata condotta dalla polstrada di Mestre su segnalazione degli attivisti dell'associazione Eital (Ente italiano tutela animali e legalità), con sede a Bologna, che combatte il traffico illegale di cuccioli dall'est Europa e che da settimane era sulle tracce di questo furgone slovacco.



I gli autisti del mezzo sono stati denunciati, per maltrattamento di animali e false certificazioni. Due cagnolini, a causa delle loro condizioni, sono stati portati urgentemente in una clinica, gli altri affidati alle cure di un istituto veterinario di Reggio Emilia.