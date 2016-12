23:15 - Un presunto video dell'Isis pubblicato su Youtube nelle scorse ore con le immagini di Roma e Pisa non è attribuibile allo Stato islamico. Si tratta di una sequenza pubblicata nel dicembre scorso, in quell'occasione con sottotitoli in lingua bosniaca. La voce in arabo di sottofondo è quella del portavoce dell'Isis, Abu al Adnani, nel "discorso" di minacce agli alleati degli Usa, pubblicato il 21 settembre 2014.