"E'scandaloso che un gruppo di parlamentari non riesca a prendere la situazione in mano a favore delle persone che vivono come me". Tira fuori le parole con grande fatica Dj Fabo, dopo l'incidente che lo ha reso cieco e tetraplegico e dopo la sua richiesta di essere libero di morire fatta direttamente al Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella. E ora trova la forza di fare un'altro appello per dire alla politica di fare presto. Quella stessa politica che invece prende tempo: il Parlamento ha rinviato di tre settimane la discussione in aula sul Testamento Biologico prevista per il 30 gennaio scorso.