Erba, a 10 anni dalla strage la famiglia Castagna dona la casa del massacro alla Caritas

E' l'11 dicembre 2006 quando Olindo Romano e Rosa Bazzi compiono la strage che ha sconvolto l'Italia intera. Dopo dieci anni, la famiglia Castagna ha donato la casa del massacro alla Caritas : "Il nostro obiettivo è stato quello di garantire una continuità di vita e non più di morte, tenebre" - racconta ai nostri microfoni Carlo Castagna. Nell'abitazione ci sarà una coppia della Nuova Guinea, con il loro bambino appena nato.

Sono ormai passati dieci anni esatti da quella sera in cui i due coniugi sono rientrati a casa e hanno trovato carabinieri e vigili del fuoco nel cortile della loro abitazione. Ritenevano di non sapere nulla di quanto appena accaduto, ma il processo accerterà che sono stati proprio loro i responsabili dell'uccisione di tre donne (Raffaella Castagna, la madre di lei Paola e Valeria Cherubini, una vicina) e del bimbo Youssef (di soli due anni). Sono stati entrambi condannati all'ergastolo.