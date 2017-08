Violentata su una spiaggia a Rimini: "Parlavamo, poi sono iniziate le botte"

I responsabili avrebbero meno di 30 anni e sarebbero nordafricani. La squadra mobile della questura ha setacciato il lungomare di Miramare, i locali notturni, le colonie abbandonate e le vie traverse della Statale per trovarli. Gli investigatori sarebbero in possesso di alcune immagini di telecamere di videosorveglianza e di un'impronta che indirizzerebbe l'indagine nel circuito del mondo della notte, dello spaccio e degli immigrati clandestini.



L'ipotesi più accreditata è quella che almeno un paio del branco facciano base in Romagna, forse spacciando. Così come si ipotizza che il fatto che si siano spostati dal lungomare fino alla Statale a piedi, per violentare la prostituta transessuale, sia stato perché stavano tornando verso l'alloggio che occasionalmente occupano. Non si esclude alcuna pista, ma probabilmente i magrebini potrebbero essere stati ospitati in Riviera solo per l'estate, dove si sono mantenuti spacciando.