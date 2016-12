11 giugno 2015 Un bolognese realizza il sogno dei pensionati: nominato capo cantiere A San Lazzaro di Savena lʼanziano ha osservato per mesi i lavori sulle strade comunali e lʼamministrazione lo ha premiato tramite un concorso

Ha osservato i lavori di un cantiere comunale a San Lazzaro di Savena per mesi. Per la sua costanza Franco Bonini, pensionato, è stato premiato dall'amministrazione con un'onoreficenza ad honorem. L'anziano è infatti stato nominato direttore dei lavori, diventando così l'umarell (il termine del dialetto locale per descrivere chi segue gli operai durante gli interventi sulle strade) più invidiato d'Italia.

Il Premio Umarell è stato ideato dall'amministrazione del Comune emiliano per riconoscere la tradizione di questa figura nella comunità. Non manca una buona dose d'ironia, ma il riconoscimento ha ottenuto un grande successo tra la cittadinanza locale e non solo, tanto che è già scattata la seconda fase del concorso.

I cittadini sono invitati a scattare e inviare al Comune fotografie che ritraggono altri anziani sul "posto di lavoro". Il premio per il vincitore potrebbe essere quello riservato a Bonini. Un ingresso al cantiere con tanto di caschetto e una foto ricordo su un rullo per stendere l'asfalto. Servirà costanza per battere il pensionato, che ha seguito ben quattro fasi d'intervento, riporta Bologna Today.