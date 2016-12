Stepchild, Tribunale dei minori di Bologna: no a ricorso coppia gay

Il Tribunale dei minori di Bologna ha dichiarato inammissibile il ricorso delle due donne sposate in Usa, Eleonora Beck e Liz Joffe, per il riconoscimento dell'adozione della figlia di una delle due, così come aveva disposto un tribunale in Oregon. Le due, che volevano il riconoscimento giuridico, dovranno rivolgersi all'ufficiale dello Stato civile per trascrivere il provvedimento di adozione e, in caso di rifiuto, chiedere alla Corte d'Appello.