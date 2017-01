Sono ancora una settantina le casette prefabbricate assegnate ai piccoli centri dell'Emilia Romagna devastati dal sisma del 2012. Alcuni hanno pensato allora a una proposta: perché non donare i moduli abitativi perfettamente funzionanti alle comunità terremotate del Centro Italia? Dubbi però da parte della Protezione civile, per la quale le casette non sarebbero adatte a sopportare il freddo delle montagne.