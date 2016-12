Sangue sulla strada delle vacanze: tre incidenti in A1 e A14, 2 morti e 5 feriti

Scontro auto-Tir, un morto - Una persona è morta nel primo dei due gravi incidenti che, dalle 2 circa della scorsa notte, hanno provocato la chiusura dell'A1 in direzione di Bologna tra Piacenza sud e Parma. Avvenuto poco prima delle 24 all'altezza del km 102, ha coinvolto un'auto e più mezzi pesanti: è stato necessario chiudere il tratto tra l'allacciamento con la A15 e Parma.



Un morto ad Ancona, coinvolto mezzo disabili - Un incidente mortale è avvenuto anche sulla A14 Bologna-Taranto, ad Ancona Sud, dove si contano una vittima e due feriti. Coinvolto un furgone attrezzato per il trasporto dei disabili, sul quale viaggiava una famiglia di tre persone, originaria della provincia di Pesaro Urbino: padre, madre e figlio. La vittima è il padre, che era alla guida e che avrebbe perso il controllo del mezzo, uscito di strada.



Maiali in fuga - Ancora sulla A1, nella notte si era verificato anche un tamponamento in coda al primo incidente con il coinvolgimento di tre mezzi pesanti e un'auto: il mezzo pesante che trasportava maiali vivi si èribaltato occupando gran parte della carreggiata con dispersione del carico. Dei tre occupanti dell'auto coinvolta, due sono stati soccorsi in condizioni gravi, il terzo - una bambina - è rimasta ferita in modo lieve.



Riaperto il tratto emiliano - Code chilometriche si sono formate lungo la A1, dove molti sono stati gli interventi del 118 dovuti a malori e colpi di sole. File anche nella direzione opposta per i curiosi. Il tratto emiliano tra il bivio con la A21 Torino-Brescia e Parma, in direzione sud, chiuso nella notte, è stato riaperto soltanto a fine mattinata. Tra Piacenza nord e la complanare di Piacenza ci sono ancora sei chilometri di coda e 9 tra Fidenza e il bivio per la A15 Parma-La Spezia, dove il traffico defluisce attraverso uno scambio di carreggiata all'altezza del km 100.



I curiosi provocano code anche nella direzione opposta - Una lunga coda, di sette chilometri, si è formata anche nella direzione opposta sulla carreggiata nord dell'Autosole, tra Parma e Fidenza verso Milano, per colpa dei curiosi che rallentano all'altezza degli incidenti. Verso sud, tra Fiorenzuola e il bivio A15-A1, a fine mattinata una coda di 11 chilometri.



I consigli per chi viaggia - Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti già in viaggio sulla A1 in direzione di Bologna di seguire per la A21, poi proseguire per A7, A12, A11, con successivo rientro in A1 all'altezza di Firenze. Agli utenti non ancora in viaggio e diretti verso Bologna viene consigliato di ritardare le partenze, o in alternativa di percorrere la A4 fino al bivio con la A22, per poi proseguire sulla stessa autostrada in direzione sud fino al bivio con la A1.