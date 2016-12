San Marino, scopre che il prete la tradisce e confessa la loro storia

Lei è una cinquantenne, divorziata. Lui il parroco della sua comunità, a cui la donna si era rivolta per trovare sostegno in un momento difficile. Una richiesta di aiuto che ben presto innesca un rapporto sempre più intimo che sfocia in una storia d'amore clandestina . E' successo nella diocesi di San Marino e del Montefeltro.

A dichiararsi sarebbe stato proprio il prete, che dopo una serie di incontri in canonica e un fitto scambio di email avrebbe confessato il suo amore per la donna. La relazione, scrive Il Giorno, dura quattro anni, durante i quali il parroco continua a portare l'abito talare. Poi, però, qualcosa cambia e la storia si incrina: alti e bassi, liti e riappacificazioni, fino a quanto lei si accorge di non essere l'unica. "Ho scoperto che flirtava con altre, ne ero praticamente certa", racconta la donna, che decide di troncare la loro storia.



Inutili le richieste del sacerdote di riprovarci o le minacce di compiere gesti inconsulti: la fedele non torna indietro, ma, anzi, decide di raccontare tutto. Immediata la reazione della diocesi, che prende subito provvedimenti, chiedendo al parroco le dimissioni dal suo incarico. Ora la donna è in terapia: "Mi ha ferito nell'anima, mi ha destabilizzato".