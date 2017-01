Una 28enne riminese , Gessica Notaro, è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata sfregiata con l'acido dall'ex compagno , il 29enne originario di Capo Verde, Jorge Edson Tavares. La donna, in prognosi riservata, ha riportato ustioni profonde al volto nella zona degli occhi, ma i medici sono ottimisti sulla possibilità di salvarle la vista. L'aggressione è avvenuta martedì sera. L'uomo è attualmente in stato di fermo.

Rimini, 28enne sfregiata con lʼacido 1 di 4 Facebook Facebook Rimini, 28enne sfregiata con l'acido 2 di 4 Da video Da video Rimini, 28enne sfregiata con l'acido 3 di 4 Facebook Facebook Rimini, 28enne sfregiata con l'acido 4 di 4 Ansa Ansa Rimini, 28enne sfregiata con l'acido Gessica Notaro con l'ex fidanzato, Jorge Edson Tavares leggi dopo slideshow ingrandisci

In agosto l'uomo si era reso autore di altri maltrattamenti e a suo carico era stato aperto un fascicolo sfociato in un provvedimento di ammonimento.



Gessica Notaro lavora al delfinario di Rimini come addestratrice e speaker. Nel 2007, Gessica era stata proclamata Miss Romagna e aveva conquistato la finale al concorso Miss Italia. Dopo questa esperienza è decollata una carriera nel mondo dello spettacolo: la 28enne ha preso parte a programmi Rai e Mediaset come cantante, ballerina e presentatrice.



Vicesindaca di Rimini: "Si perpetua violenza" - "In attesa dei rilievi da parte di chi indaga sul terribile episodio, quello che è già evidente è il perpetuarsi di una violenza che drammaticamente abbiamo imparato a conoscere perché corre ogni giorno lungo l'intero Paese: la violenza cioé che vuole umiliare, ferire e lasciare addosso alla donna i segni della sottomissione". Così Gloria Lisi, vicesindaca di Rimini.